إعلام عبري: نتنياهو مصمم على بقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل

10:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700951 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو "مصمم على إعادة المخطوفين وبقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل". اضافة اعلان





وأضافت القناة نقلا عن نتنياهو قوله "لا يهمني موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا".

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