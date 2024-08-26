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إعلام عبري: نتنياهو مصمم على بقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الإثنين، 26-08-2024 10:01 م
الوكيل الإخباري-   - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو "مصمم على إعادة المخطوفين وبقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل".اضافة اعلان


وأضافت القناة نقلا عن نتنياهو قوله "لا يهمني موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا".
 
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