إعلام عبري: واشنطن غاضبة من تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا

الوكيل الإخباري- قالت "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، إن واشنطن غاضبة من تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بموقفه بشأن محور فيلادلفيا ومحبطة من سلوك حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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