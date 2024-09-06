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إعلام عبري: واشنطن غاضبة من تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الجمعة، 06-09-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، إن واشنطن غاضبة من تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بموقفه بشأن محور فيلادلفيا ومحبطة من سلوك حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الجانب الأميركي يخشى من الإحراج ولا يرغب في مواجهة مع نتنياهو بسبب الانتخابات .

 
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