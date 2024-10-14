إعلام عبري: وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

وسبق ان أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب".
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