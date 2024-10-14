إعلام عبري: وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

07:28 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون". اضافة اعلان





وسبق ان أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب".