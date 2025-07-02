إعلام عبري يتحدث عن ضمانات اتفاق إنهاء الحرب بغزة

وأضافت عن المصدر بأن الرسالة ستضمن لإسرائيل استئناف القتال إذا لم تلب مطالبها بنزع سلاح حماس ونفي قادتها.
بدورها توقعت هيئة البث الإسرائيلية بأن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمانات للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل إذا لزم.
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