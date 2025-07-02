الأربعاء 2025-07-02 08:11 ص
 

إعلام عبري يتحدث عن ضمانات اتفاق إنهاء الحرب بغزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي إن أي صيغة اتفاق تتناول إنهاء الحرب في غزة سترفق برسالة من الجانب الأميركي.

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وأضافت عن المصدر بأن الرسالة ستضمن لإسرائيل استئناف القتال إذا لم تلب مطالبها بنزع سلاح حماس ونفي قادتها.


بدورها توقعت هيئة البث الإسرائيلية بأن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمانات للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل إذا لزم.

 
gnews

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