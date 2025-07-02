إعلام عبري يتحدث عن ضمانات اتفاق إنهاء الحرب بغزة

الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي إن أي صيغة اتفاق تتناول إنهاء الحرب في غزة سترفق برسالة من الجانب الأميركي.

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وأضافت عن المصدر بأن الرسالة ستضمن لإسرائيل استئناف القتال إذا لم تلب مطالبها بنزع سلاح حماس ونفي قادتها.