إعلام عبري يكشف مباحثات اجتماع المشاورات الأمنية الإسرائيلية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول كبير أن "المشاورات تهدف إلى بحث كيفية الحفاظ على زخم عملية إعادة المحتجزين، وأن من المقترحات في الحوار مع واشنطن تمديد وقف إطلاق النار لإطلاق مزيد من الأسرى".
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