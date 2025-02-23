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إعلام عبري يكشف مباحثات اجتماع المشاورات الأمنية الإسرائيلية

إعلام عبري يكشف مباحثات اجتماع المشاورات الأمنية الإسرائيلية
نتنياهو
الأحد، 23-02-2025 02:13 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن اجتماع المشاورات الأمنية سيتخذ قرارات بشأن الأسبوع المقبل واستمرار وقف إطلاق النار.

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المشاورات تبحث التزام إسرائيل بالاتفاق قبل دفعة يوم الخميس، وإعادة جثامين 4 محتجزين والانسحاب من محور فيلادلفيا".

 

وتريد إسرائيل تقديم موعد تسليم جثامين المحتجزين قبل الخميس المقبل، ومن بين خيارات إسرائيل للرد على أزمة شيري بيباس، اتخاذ موقف بشأن إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة، بحسب ما نقله الإعلام العبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول كبير أن "المشاورات تهدف إلى بحث كيفية الحفاظ على زخم عملية إعادة المحتجزين، وأن من المقترحات في الحوار مع واشنطن تمديد وقف إطلاق النار لإطلاق مزيد من الأسرى".

 
gnews

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