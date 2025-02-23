إعلام عبري يكشف مباحثات اجتماع المشاورات الأمنية الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن اجتماع المشاورات الأمنية سيتخذ قرارات بشأن الأسبوع المقبل واستمرار وقف إطلاق النار.

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المشاورات تبحث التزام إسرائيل بالاتفاق قبل دفعة يوم الخميس، وإعادة جثامين 4 محتجزين والانسحاب من محور فيلادلفيا".