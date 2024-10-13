إعلام عبري: 20 مصابا إثر سقوط مسيرة بحيفا

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
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