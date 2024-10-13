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إعلام عبري: 20 مصابا إثر سقوط مسيرة بحيفا

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الأحد، 13-10-2024 08:25 م
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 20 شخصا، بينهم 7 بحالة بالغة الخطورة، جراء سقوط مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا.اضافة اعلان


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
 
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