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إغلاق جميع مخابز وسط غزة بسبب نقص الإمدادات

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 29-11-2024 05:35 م

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق جميع المخابز في وسط قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات الشديد.

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وذكر برنامج الأغذية العالمي على منصة "إكس"، الجمعة، أن الخبز كان في كثير من الأحيان الغذاء الوحيد الذي تستطيع العائلات في غزة الحصول عليه، والآن، حتى هذا أصبح بعيدا عن المتناول.


ودعا البرنامج إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

 
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