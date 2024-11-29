إغلاق جميع مخابز وسط غزة بسبب نقص الإمدادات

وذكر برنامج الأغذية العالمي على منصة "إكس"، الجمعة، أن الخبز كان في كثير من الأحيان الغذاء الوحيد الذي تستطيع العائلات في غزة الحصول عليه، والآن، حتى هذا أصبح بعيدا عن المتناول.
ودعا البرنامج إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.
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