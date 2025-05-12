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إفراج مرتقب عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي .. ورئيس الكيان يطلق وعدًا

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
 
الإثنين، 12-05-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن إسرائيل "لن تتخلى عن أي شخص، سواء كان يحمل جواز سفر واحدًا أو اثنين"، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي من المقرر الإفراج عنه اليوم الإثنين.اضافة اعلان


وفي تعليق من العاصمة الألمانية برلين، قال هرتسوغ: "هذا تذكير بأن شعب إسرائيل لا يستسلم ويناضل من أجل عودة كل ابن وابنة".

وأضاف: "لا يهم إن كان لديهم جواز سفر واحد أو اثنان، لقد تعهدت إسرائيل بضمانات متبادلة عميقة، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل بكل الطرق الممكنة لإعادة جميع المختطفين وبشكل عاجل، جميعهم أبناؤنا وبناتنا".

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة رسمية لهرتسوغ إلى ألمانيا، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد استقبله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بيلفيو الرئاسي في برلين بمراسم عسكرية رسمية، على أن يعقبها زيارة رسمية من شتاينماير إلى إسرائيل تبدأ يوم الثلاثاء وتستمر يومين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأمريكية، الذي تحتجزه "حماس" في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر "تلغرام": "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر، وذلك اليوم الإثنين الموافق 12-05-2025م".

وكانت حماس قد أعلنت يوم الأحد نيتها إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، مؤكدة أن ألكسندر اختُطف خلال هجوم 7 أكتوبر.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه أن ألكسندر، البالغ من العمر 21 عامًا، "سيعود إلى عائلته".

وأضاف ترامب: "هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية، وإعادة جميع الأسرى الأحياء ورفاتهم إلى أحبائهم".

روسيا اليوم
 
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