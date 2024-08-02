إقامة صلاة الغائب في تركيا وتنكيس الأعلام حدادا على الشهيد هنية

وقال إن صلاة الغائب ستقام في جامعي الفاتح وآيا صوفيا حيث يتوقع أن يحضرها عدد غفير من الناس.
ونُكّست الأعلام في تركيا اليوم حدادًا على الشهيد هنية الذي اغتيل قبل يومين في العاصمة الإيرانية طهران.
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