إلغاء إجلاء مرضى من غزة عبر رفح بعد تعليق عمل البعثة الأوروبية

الوكيل الإخباري- أبلغت اسرائيل منظمة الصحة العالمية إلغاء عملية إجلاء مرضى من قطاع غزة كانت مقررة الثلاثاء عبر معبر رفح، وذلك بعد تعليق البعثة الأوروبية عملها داخل المعبر.

وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثته للمساعدة الحدودية (يوبام) إلى رفح مطلع شباط.