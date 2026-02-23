إندونيسيا تستعد لإرسال جنودها لحفظ السلام في غزة خلال أسبوعين

وكشف المراسل العسكري للقناة العبرية (13) أنه من المتوقع أن تبدأ قوة إندونيسية عملياتها في غزة خلال أسبوعين تقريبا.
ووفقا للتقرير، من المقرر أن تصل بعثة أولى من ممثلين إندونيسيين إلى إسرائيل في الأسبوع الثاني من مارس، للبدء في التخطيط لنشر القوة متعددة الجنسيات في القطاع.
ومن المقرر أن تلتقي البعثة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، ثم تدخل بعد ذلك إلى قطاع غزة لأول مرة.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين من تقرير لوكالة "بلومبرغ" أفاد بأن الجيش الإندونيسي يستعد لاحتمال إرسال قوة حفظ سلام إلى قطاع غزة، ويجهز قوة يصل قوامها إلى 8,000 جندي لهذا الغرض.
