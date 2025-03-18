إنذار إسرائيلي لسكان غزة بإخلاء مناطق عدة

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، حيث أرفقه بخريطة توضح المناطق التي يشملها الإنذار.
وقال أدرعي: "تحذير إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في المنطقة المحددة باللون الأحمر (في الخريطة)، وتحديدًا في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجومًا قويًا ضد "المنظمات الإرهابية"، وفق ادعائه، مشيرًا إلى أن المناطق المحددة تُعتبر مناطق قتال خطيرة.
وأنذر أدرعي الفلسطينيين بضرورة الإخلاء فورًا إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة، وكذلك تلك الموجودة في مدينة خان يونس.
ورغم الهجمات المفاجئة منذ الفجر، التي أودت بحياة مئات الفلسطينيين - بينهم أطفال - فقد حذّر أدرعي من أن مواصلة البقاء في المناطق المحددة تعرض حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم للخطر.
واستأنفت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة، مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 350 شهيدًا وعشرات المصابين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 100 طائرة شاركت في استئناف الغارات على قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريًا، وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الغارات الجوية.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع مختلفة في القطاع، من بينها مخيم المغازي (وسط)، وخان يونس، ورفح جنوبًا، ومخيم جباليا، وبيت حانون شمالًا.
وفي مطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، التي أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
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