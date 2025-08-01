إنذار كاذب يتسبب في إطلاق إسرائيل لصاروخ اعتراض قرب غزة

وقال الاحتلال، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية قريبة من غزة، ما دفعه لإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه مصدر تهديد مشتبه به.
وأكد الجيش في وقت لاحق أن الإطلاق نجم عن إنذار كاذب، ولم يجر رصد أي تهديد.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن صافرات الإنذار دوت في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.
وجاء هذا الحدث فيما يزور المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يزور أحد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام.
سكاي نيوز
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