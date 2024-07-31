إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698058 الوكيل الاخباري- قال مندوب إيران بالأمم المتحدة "دعونا مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الذي شكل اعتداءا حقيقيا على سيادة إيران ووحدة أراضيها". اقرأ أيضاً نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد اغتيال هنية قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ من يملأ فراغ قيادة حركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ الرئيس الإيراني: هنية كان ضيفا رسميا لدينا والجريمة انتهاك للقوانين الدولية