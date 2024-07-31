 
الأربعاء 2024-07-31 08:41 م
 
 

إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
الأربعاء، 31-07-2024 07:31 م




 

 الوكيل الاخباري- قال مندوب إيران بالأمم المتحدة  "دعونا مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الذي شكل اعتداءا حقيقيا على سيادة إيران ووحدة أراضيها".
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

الفنانة عايدة رياض

فن ومشاهير كنت قريبة من الموت..عايدة رياض تعلن عن شفائها من هذا المرض

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب

جانب من إطلاق المشروع

أخبار محلية إطلاق مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن

إسماعيل هنية

فلسطين رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية





 


 



الأكثر مشاهدة