إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية

07:31 م

الوكيل الاخباري- قال مندوب إيران بالأمم المتحدة "دعونا مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الذي شكل اعتداءا حقيقيا على سيادة إيران ووحدة أراضيها".