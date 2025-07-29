إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ونفى إسماعيل بقائي هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمعظم دول العالم، تدين بشدة الإبادة الجماعية في غزة وتدعم أي مسار من شأنه أن يؤدي إلى وقف الجرائم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم في القطاع.
وأفاد بقائي بأن مفاوضي حركة حماس يدركون مصالح شعب غزة على أفضل وجه، ويتابعونها بما يليق، ولا حاجة لتدخل أي طرف ثالث في هذا الشأن.
وشدد على أن ادعاءات ترامب عارية تماما من الصحة، موضحا أن تصريحاته للتغطية على مشاركة الولايات المتحدة في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
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