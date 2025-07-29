الثلاثاء 2025-07-29 01:57 ص
 

إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري- رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس الاثنين، على زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل إيران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ونفى إسماعيل بقائي هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمعظم دول العالم، تدين بشدة الإبادة الجماعية في غزة وتدعم أي مسار من شأنه أن يؤدي إلى وقف الجرائم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم في القطاع.

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وأفاد بقائي بأن مفاوضي حركة حماس يدركون مصالح شعب غزة على أفضل وجه، ويتابعونها بما يليق، ولا حاجة لتدخل أي طرف ثالث في هذا الشأن.


وشدد على أن ادعاءات ترامب عارية تماما من الصحة، موضحا أن تصريحاته للتغطية على مشاركة الولايات المتحدة في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

 

وكالات

 
 
gnews

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