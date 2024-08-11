إيران: سنرد بشكل قانوني وحاسم على اغتيال هنية

وفي وقت سابق، وصف باقري اغتيال هنية في طهران بأنه "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفًا" لإسرائيل، وقال إن الرد الإيراني "سيكون مكلفا، لكنه سيكون لمصلحة الأمن والاستقرار، ومن ثم لمصلحة الدول كافة في المنطقة".
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