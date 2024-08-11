إيران: سنرد بشكل قانوني وحاسم على اغتيال هنية

الوكيل الإخباري- قال القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري لوزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب إن طهران سترد "بشكل قانوني وحاسم" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.



وفي وقت سابق، وصف باقري اغتيال هنية في طهران بأنه "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفًا" لإسرائيل، وقال إن الرد الإيراني "سيكون مكلفا، لكنه سيكون لمصلحة الأمن والاستقرار، ومن ثم لمصلحة الدول كافة في المنطقة".