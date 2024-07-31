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إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
الأربعاء، 31-07-2024 07:44 م




 

 الوكيل الاخباري- قال مندوب إيران بالأمم المتحدة "لم يكن من الممكن أن يتم اغتيال هنية دون إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة".
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