إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698059 الوكيل الاخباري- قال مندوب إيران بالأمم المتحدة "لم يكن من الممكن أن يتم اغتيال هنية دون إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة". اقرأ أيضاً نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد اغتيال هنية قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ من يملأ فراغ قيادة حركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ الرئيس الإيراني: هنية كان ضيفا رسميا لدينا والجريمة انتهاك للقوانين الدولية