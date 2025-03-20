إيرلندا: الغارات الإسرائيلية على غزة جلبت معاناة جديدة لسكان القطاع

وأكدت الوزارة في بيان، أنه يجب استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، وحماية الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، معتبرة أن الهجمات على منشآت الأمم المتحدة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
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