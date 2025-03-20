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إيرلندا: الغارات الإسرائيلية على غزة جلبت معاناة جديدة لسكان القطاع

غزة
غزة
 
الخميس، 20-03-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الإيرلندية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، جلبت معاناة جديدة لسكان القطاع، وانتهكت وقف إطلاق النار، داعية إلى وقف عاجل للأعمال العدائية.

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وأكدت الوزارة في بيان، أنه يجب استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، وحماية الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، معتبرة أن الهجمات على منشآت الأمم المتحدة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

 
 
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