إيرلندا: الغارات الإسرائيلية على غزة جلبت معاناة جديدة لسكان القطاع

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الإيرلندية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، جلبت معاناة جديدة لسكان القطاع، وانتهكت وقف إطلاق النار، داعية إلى وقف عاجل للأعمال العدائية.

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