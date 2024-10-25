 
السبت 2024-10-26 12:25 ص
 

إيطاليا: مؤتمر إعادة إعمار غزّة بعد انتهاء الحرب

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني
الجمعة، 25-10-2024 11:25 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على عقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مباشرة.

اضافة اعلان


وأضاف الوزير تاياني في تصريحات من جنوة (شمال شرق إيطاليا) اليوم الجمعة، على هامش مبادرة لصالح سكان قطاع غزة، أن الأمر يتعلق بـ"برنامج غذائي عالمي، إذ ستنطلق 15 شاحنة محملة بالسلع الغذائية والصحية متوجهة إلى قطاع غزة عبر الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.


وأوضح تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أن "هذا هو التفرد الذي يتمتع به مشروع: الغذاء لأجل غزة، فنحن مهتمون ببناء السلام ومساعدة السكان المدنيين الذين يعانون، سيكون التوزيع مباشرًا وستبقى هذه الشاحنات في غزة لمواصلة توزيع المواد التي سيتم إرسالها إليها مستقبلًا"، لكي "نكون قادرين على العمل داخل القطاع، ونحن قريبون من الأشخاص الذين يعانون ومن عشرات الآلاف من الناس الذين يحتاجون إلى الغذاء والإمدادات الصحية".


وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "لقد أعلنا منذ بضعة أيام أننا خصصنا 25 مليون يورو أخرى للسكان المدنيين، وهي جزء من مشروع إعادة الإعمار"، مبينًا أن "السلطة الوطنية الفلسطينية طرحت فكرة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور انتهاء الحرب، ونظراً لهذا الوضع، فإننا كحكومة إيطالية نعمل لأجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".


وقال تاياني، إن على إسرائيل إدخال البضائع القادمة من بلادنا إلى قطاع غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

تعبيرية

طب وصحة بحيلة غير متوقعة.. رجل يفقد 4 كيلو في أسبوع واحد فقط

تعبيرية

عربي ودولي قلق أممي إزاء استهداف اسرائيل 3 صحفيين في لبنان

تعبيرية

عربي ودولي تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني

فلسطين إيطاليا: مؤتمر إعادة إعمار غزّة بعد انتهاء الحرب

صورة الرضيعة

منوعات الرضيعة المعجزة في بريطانيا.. تخرج إلى الحياة بعد مصرع والدتها بطريقة مروّعة

الممثل الأميركي رون إيلي

منوعات وفاة الممثل رون إيلي مؤدّي شخصية "طرزان" الشهيرة

ام الجمال

أخبار محلية المفرق: افتتاح البازار الإنتاجي في موقع ام الجمال الأثري



 


الأكثر مشاهدة