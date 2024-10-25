إيطاليا: مؤتمر إعادة إعمار غزّة بعد انتهاء الحرب

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على عقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مباشرة.

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وأضاف الوزير تاياني في تصريحات من جنوة (شمال شرق إيطاليا) اليوم الجمعة، على هامش مبادرة لصالح سكان قطاع غزة، أن الأمر يتعلق بـ"برنامج غذائي عالمي، إذ ستنطلق 15 شاحنة محملة بالسلع الغذائية والصحية متوجهة إلى قطاع غزة عبر الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



وأوضح تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أن "هذا هو التفرد الذي يتمتع به مشروع: الغذاء لأجل غزة، فنحن مهتمون ببناء السلام ومساعدة السكان المدنيين الذين يعانون، سيكون التوزيع مباشرًا وستبقى هذه الشاحنات في غزة لمواصلة توزيع المواد التي سيتم إرسالها إليها مستقبلًا"، لكي "نكون قادرين على العمل داخل القطاع، ونحن قريبون من الأشخاص الذين يعانون ومن عشرات الآلاف من الناس الذين يحتاجون إلى الغذاء والإمدادات الصحية".



وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "لقد أعلنا منذ بضعة أيام أننا خصصنا 25 مليون يورو أخرى للسكان المدنيين، وهي جزء من مشروع إعادة الإعمار"، مبينًا أن "السلطة الوطنية الفلسطينية طرحت فكرة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور انتهاء الحرب، ونظراً لهذا الوضع، فإننا كحكومة إيطالية نعمل لأجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".