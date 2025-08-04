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إيطاليا: ما يحدث في غزة "مذبحة"

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إن ما يجري في قطاع غزة "مذبحة" وليس "إبادة جماعية".

وأضاف الوزير في تصريحات إذاعية "في قطاع غزة تجري مذبحة"، أما "الإبادة الجماعية فهي القضاء على جميع الفلسطينيين، لكنني لا أعتقد أن الخطة (الإسرائيلية) تهدف إلى القضاء الممنهج على الفلسطينيين، بل ربما فرضية إجبارهم على الرحيل"، وهذا "أمر لا نتفق معه إطلاقًا".

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ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن "ما يحدث بالتأكيد غير مقبول وغير إنساني".


وتابع تاياني: "نحن كحكومة إيطالية ندعم مشروع إعادة إعمار غزة، الذي تقدمت به مصر والدول العربية".

 

 

 
 
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