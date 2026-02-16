الثلاثاء 2026-02-17 12:59 ص

إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة

إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
إيطاليا
 
الإثنين، 16-02-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-   عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب قوات للشرطة في قطاع غزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار سعي روما للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.

وقال تاياني في مؤتمر صحفي بروما "إننا على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا جاهزون لتدريب قوة شرطة فلسطينية".

 
 


