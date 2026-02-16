إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة

الوكيل الإخباري- عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب قوات للشرطة في قطاع غزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار سعي روما للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.

اضافة اعلان