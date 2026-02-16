إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة

وقال تاياني في مؤتمر صحفي بروما "إننا على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا جاهزون لتدريب قوة شرطة فلسطينية".
-
