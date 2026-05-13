ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست

الوكيل الإخباري- قرر رؤساء الإئتلاف الحكومي في إسرائيل التقدم بطلب لحل الكنيست من أجل التصويت عليه الأسبوع القادم على أن يتم الاتفاق على موعد الانتخابات لاحقا في لجنة الكنيست.





وقدّم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس، الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، بدعم من رؤساء جميع أحزاب الائتلاف، في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة متفاقمة بشأن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.





