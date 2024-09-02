ابو عبيدة : اصدرنا تعليماتٌ جديدة للمجاهدين

وأضاف «أبوعبيدة» في بيان بثه عبر قناته على تليجرام، الإثنين، نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم .
وتابع:" إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".
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