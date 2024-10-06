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ابو عبيدة يعلق على عملية بئر السبع

أبو عبيدة
ابو عبيدة
الأحد، 06-10-2024 07:35 م

الوكيل الإخباري-   بارك أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عملية بئر السبع مثنياً على أبناء فلسطين المحتلة عام 48.

وجاء في تغريدة نشرها أبو عبيدة مساء اليوم الأحد: نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل، وإن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح.

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