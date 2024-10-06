ابو عبيدة يعلق على عملية بئر السبع

الوكيل الإخباري- بارك أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عملية بئر السبع مثنياً على أبناء فلسطين المحتلة عام 48.



وجاء في تغريدة نشرها أبو عبيدة مساء اليوم الأحد: نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل، وإن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح.

اضافة اعلان