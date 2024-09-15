ابو نوار: الصاروخ اليمني الذي ضرب تل أبيب سينقل المواجهة إلى مستوى مختلف

الوكيل الإخباري- كشف الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار عن معلومات جديدة متعلقة بعملية استهداف "تل أبيب" بصاروخ باليستي يمني سقط على بعد 6 كيلومترات عن مطار بن غوريون .

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وقال أبو نوار لـ "الوكيل الإخباري" بأن الصاروخ اليمني الذي تم إطلاقه على "تل أبيب" يندرج تحت فئة الصواريخ فرط صوتية ، وهي صواريخ قادرة على المسير نحو أهدافها بسرعة تتجاوز خمس أضعاف سرعة الصوت ، حيث تبلغ سرعة هذا الصاروخ أكثر من 2000 كيلو متر في الساعة .



وبين بأن الصاروخ الفرط صوتي يمكن رصده ومعرفة موقعه من قبل أنظمة الرادار الإسرائيلية ، كما أنه لا يمكن إسقاطه من قبل أنظمة الدفاع الجوية حول العالم ، وذلك لمقدرة هذه الصواريخ على المراوغة بسرعة وتغيير مسارها نحو الأهداف.



ولفت إلى أن الصواريخ الباليستية تثير الرعب بشكل كبير بين سكان المدن التي تستهدفها ، لاسيما وأنها تمتلك قدرة تدميرية كبيرة مقارنة بالصواريخ الأخرى.



ولمّح أبو نوار إلى إمكانية محاولة أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية لإسقاط الصاروخ قبل إصابة هدفه ، الأمر الذي تسبب بسقوط الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت باتجاهه ، وهو ما تسبب ببعض الحرائق في المدن الإسرائيلية .