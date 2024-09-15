ابو نوار: الصاروخ اليمني الذي ضرب تل أبيب سينقل المواجهة إلى مستوى مختلف

وقال أبو نوار لـ "الوكيل الإخباري" بأن الصاروخ اليمني الذي تم إطلاقه على "تل أبيب" يندرج تحت فئة الصواريخ فرط صوتية ، وهي صواريخ قادرة على المسير نحو أهدافها بسرعة تتجاوز خمس أضعاف سرعة الصوت ، حيث تبلغ سرعة هذا الصاروخ أكثر من 2000 كيلو متر في الساعة .
وبين بأن الصاروخ الفرط صوتي يمكن رصده ومعرفة موقعه من قبل أنظمة الرادار الإسرائيلية ، كما أنه لا يمكن إسقاطه من قبل أنظمة الدفاع الجوية حول العالم ، وذلك لمقدرة هذه الصواريخ على المراوغة بسرعة وتغيير مسارها نحو الأهداف.
ولفت إلى أن الصواريخ الباليستية تثير الرعب بشكل كبير بين سكان المدن التي تستهدفها ، لاسيما وأنها تمتلك قدرة تدميرية كبيرة مقارنة بالصواريخ الأخرى.
ولمّح أبو نوار إلى إمكانية محاولة أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية لإسقاط الصاروخ قبل إصابة هدفه ، الأمر الذي تسبب بسقوط الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت باتجاهه ، وهو ما تسبب ببعض الحرائق في المدن الإسرائيلية .
وأشار إلى أن سقوط هذا الصاروخ في الأراضي المحتلة قد يغير من شكل المواجهة في المستقبل مع الاحتلال، حيث اطلقت جماعة الحوثي الصاروخ من اليمن ووصل الأراضي المحتلة بأقل من 15 دقيقة من وقت اطلاقه وسقط بالأراضي المحتلة فجر الاحد .
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