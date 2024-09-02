اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل: الإضراب سينتهي الليلة

يأتي ذلك بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن العاملين في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية يقررون مواصلة الإضراب ونشوب فوضى في المطار.
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