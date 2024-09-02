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اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل: الإضراب سينتهي الليلة

جانب من مظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل
جانب من مظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل
الإثنين، 02-09-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلي أبلغ محكمة العمل أن الإضراب سينتهي الليلة.

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يأتي ذلك بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن العاملين في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية يقررون مواصلة الإضراب ونشوب فوضى في المطار.

 

ويعمّ إضراب عام إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى الإسرائيليين ورفضا لعرقلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إبرام صفقة التبادل.

 
gnews

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