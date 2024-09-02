اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل: الإضراب سينتهي الليلة

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلي أبلغ محكمة العمل أن الإضراب سينتهي الليلة.

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يأتي ذلك بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن العاملين في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية يقررون مواصلة الإضراب ونشوب فوضى في المطار.