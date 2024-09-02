اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل يدرس تمديد الإضراب

الوكيل الإخباري- نقل موقع واللا عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل قوله إنه يدرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر.

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