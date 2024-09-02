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اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل يدرس تمديد الإضراب

مظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل
مظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل
الإثنين، 02-09-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري- نقل موقع واللا عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل قوله إنه يدرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر.

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ويعمّ إضراب عام إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى الإسرائيليين ورفضا لعرقلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إبرام صفقة التبادل.

 
gnews

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