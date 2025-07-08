اتفاق قطري مصري على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية مصر التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وبينت ان رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر شددا على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة.