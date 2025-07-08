اتفاق قطري مصري على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

وبينت ان رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر شددا على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة.
وأضافت "رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير خارجية مصر شددا على إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات لغزة.
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