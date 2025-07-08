الثلاثاء 2025-07-08 09:29 م
 

اتفاق قطري مصري على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية مصر التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وبينت ان رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر شددا على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة.


وأضافت "رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري  ووزير خارجية مصر شددا على إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات لغزة.

 
 
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