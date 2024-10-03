 
الخميس 2024-10-03 03:33 م
 

اتفاق مرتقب وأجواء إيجابية .. لقاء بين عباس وقياديين في حماس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الخميس، 03-10-2024 02:36 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة، التقى القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، خليل الحية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.اضافة اعلان


واتفق الطرفان على دعم جهود المصالحة وتطبيق مخرجات حوار بكين، وقال المصدر إن أجواء إيجابية سادت اللقاء وشهد اللقاء تقاربا كبيرا في وجهات النظر حول إدارة غزة.  

وأضاف المصدر أن لقاء القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس برعاية مصرية قد تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل. 
 
gnews

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