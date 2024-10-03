اتفاق مرتقب وأجواء إيجابية .. لقاء بين عباس وقياديين في حماس

واتفق الطرفان على دعم جهود المصالحة وتطبيق مخرجات حوار بكين، وقال المصدر إن أجواء إيجابية سادت اللقاء وشهد اللقاء تقاربا كبيرا في وجهات النظر حول إدارة غزة.
وأضاف المصدر أن لقاء القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس برعاية مصرية قد تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل.
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