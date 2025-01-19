 
الأحد 2025-01-19 03:51 ص
 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة
غزة
الأحد، 19-01-2025 03:00 ص
الوكيل الإخباري-      يدخل اتفاق وقف إطلاق النار   بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد بعد أكثر من 15 شهرا من بدء الحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري  أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم  الأحد.

وأضاف الأنصاري ان المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد على ستة أسابيع تفرج فيها حركة حماس عن 33 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما ستفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا.

 وكانت قد أعلنت قطر ، عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عقب اجتماعات في الدوحة الأربعاء الماضي.

يشار  إلى ان فرق قطرية أميركية مصرية ستراقب وقف إطلاق النار في غزة

وكان قد شن الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام 2023،، حيث أن الحرب أسفرت عن استشهاد  أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة.
 
gnews

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