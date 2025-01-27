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اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الإثنين، 27-01-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة علنية لمناقشة القضية الفلسطينية.

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وعقد المجلس خلال الشهر الجاري عدة جلسات حول فلسطين كانت إحداها على المستوى الوزاري.

 
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