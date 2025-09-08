احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع احتجاجات قبالة منزلي رئيس الكنيست ووزير الشؤون الإستراتيجية، للمطالبة بإعادة الأسرى.

