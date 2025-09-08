الإثنين 2025-09-08 11:21 ص
 

احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع احتجاجات قبالة منزلي رئيس الكنيست ووزير الشؤون الإستراتيجية، للمطالبة بإعادة الأسرى.

وبحسب العائلات، لا يزال هناك 48 أسيراً محتجزاً في غزة، بينهم نحو 20 على قيد الحياة. واعتبرت العائلات أن هناك علماً أسود "يرفرف فوق خيار احتلال غزة"، مطالبة بإبرام صفقة تبادل، حتى لو كان ثمنها وقف العمليات العسكرية.

 
 
