 
الخميس 2024-10-31 10:41 ص
 

احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية في مستشفى كمال عدوان بقصف للاحتلال

مستشفى كمال العدوان في غزة
مستشفى كمال العدوان في غزة
الخميس، 31-10-2024 10:11 ص
الوكيل الإخباري-  قصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الخميس، الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة.اضافة اعلان


وأعلنت مصادر طبية، عن توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في المستشفى، بسبب استمرار العدوان.

وتوغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الاندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة".

وفا
 
gnews

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