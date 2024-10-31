احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية في مستشفى كمال عدوان بقصف للاحتلال

وأعلنت مصادر طبية، عن توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في المستشفى، بسبب استمرار العدوان.
وتوغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الاندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة".
وفا
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