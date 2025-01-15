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احتفالات عارمة في غزة بأنباء اتفاق وقف اطلاق النار

فلسطينيون يحتفلون بأنباء اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطينيون يحتفلون بأنباء اتفاق وقف إطلاق النار
الأربعاء، 15-01-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-   شهدت عدة مناطق في قطاع غزة احتفالات شعبية عارمة عقب تأكيد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بما يُنهي الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 15 شهرا.اضافة اعلان


وسيطرت أجواء الفرح على شوارع دير البلح وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع مع تواتر الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل.

وهتف المحتفلون "إحنا ولاد محمد ضيف"، في إشارة إلى القائد العام لـكتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس.
 
gnews

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