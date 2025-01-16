احتفالات في عدة دول بـ"انتصار المقاومة" في غزة

ونظمت بهذه المناسبة احتفالات في عدة دول بينها المغرب وتونس ولبنان سوريا وبريطانيا، وتزامن ذلك مع خروج الآلاف إلى الشوارع في مناطق بقطاع غزة للتعبير عن سعادتهم بالاتفاق الذي من شأنه أن ينهي الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا.
وفي التفاصيل، نظمت هيئات مدنية بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرة المغربية للدعم والنصرة فعاليات احتفالية في مدن عدة منها العاصمة الرباط والدار البيضاء والقنيطرة ووجدة وطنجة وتطوان وأغادير، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وشارك المئات في مسيرات بالسيارات وأخرى جماهيرية، ورددوا شعارات تشيد بمقاتلي المقاومة الفلسطينية.
كما تم توزيع التمر والحلوى في بعض الوقفات تعبيرا عن الفرحة بهذا الاتفاق.
وحمل المحتفلون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ووزع بعضهم الحلوى على المشاركين في الفعاليات.
بدورها شهدت العاصمة التونسية احتفالا بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وصورة لرئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار.
وفي سوريا، أفاد ناشطون بخروج المئات في مدينتي حلب وحماة تعبيرا عن سعادتهم بالاتفاق.
وفي بريطانيا، نشر ناشطون مقطعا مصورا يظهر إطلاق ألعاب نارية في لندن خلال الاحتفال بما اعتُبر نصرا للمقاومة الفلسطينية في غزة.
الجزيرة
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