اختتام حملة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مرضى السرطان من غزة

وأعربت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، عن بالغ شكرها وتقديرها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدةً أن دعم البنك يسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة مرضى السرطان وتوفير العلاج اللازم لهم في مركز الحسين للسرطان. كما تعد هذه الخطوة دليلاً على التعاون الدولي والإنساني في مواجهة التحديات الصحية التي يواجهها المرضى.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك الأوروبي لدعم المرضى القادمين من غزة، مما يعكس التزامه بالمساهمة في تخفيف معاناتهم وتقديم المساعدة في رحلتهم العلاجية.
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