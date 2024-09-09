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اختتام حملة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مرضى السرطان من غزة

مركز الحسين للسرطان
مركز الحسين للسرطان
الإثنين، 09-09-2024 03:46 م

الوكيل الإخباري-   اختتم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حملة أطلقها لدعم مؤسسة الحسين للسرطان، تضمّنت إتاحة الفرصة لموظّفي البنك لتقديم التبرعات لدعم مرضى السرطان القادمين من غزة لتلقّي العلاج في مركز الحسين للسرطان.

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وأعربت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، عن بالغ شكرها وتقديرها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدةً أن دعم البنك يسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة مرضى السرطان وتوفير العلاج اللازم لهم في مركز الحسين للسرطان. كما تعد هذه الخطوة دليلاً على التعاون الدولي والإنساني في مواجهة التحديات الصحية التي يواجهها المرضى.


وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك الأوروبي لدعم المرضى القادمين من غزة، مما يعكس التزامه بالمساهمة في تخفيف معاناتهم وتقديم المساعدة في رحلتهم العلاجية.

 
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مركز الحسين للسرطان

فلسطين اختتام حملة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مرضى السرطان من غزة



 


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