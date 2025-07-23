ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 231، وذلك بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري جراء استهداف إسرائيلي. اضافة اعلان





وجاء في بيان أنه يتم إدانة استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية، والدول الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، والمؤسسات الإعلامية، والصحفيين.