ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231

وجاء في بيان أنه يتم إدانة استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية، والدول الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، والمؤسسات الإعلامية، والصحفيين.
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