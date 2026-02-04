ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 17 الأربعاء

01:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763276 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزّة الأربعاء إلى 17، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع، فيما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ضربات قال إنها ردا على إصابة أحد ضباطه بإطلاق نار. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل "17 شهيدا بينهم عدد من الأطفال ورضيع وعدد من النساء، وأكثر من 40 إصابة، هي الحصيلة الأولية للشهداء والمصابين جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة".



وأحصت الحصيلة السابقة تسعة شهداء من بينهم أربعة أطفال.



تم نسخ الرابط





