ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 17 الأربعاء

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل "17 شهيدا بينهم عدد من الأطفال ورضيع وعدد من النساء، وأكثر من 40 إصابة، هي الحصيلة الأولية للشهداء والمصابين جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأحصت الحصيلة السابقة تسعة شهداء من بينهم أربعة أطفال.
