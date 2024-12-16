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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 45,028 والإصابات إلى 106,962

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة
الإثنين، 16-12-2024 01:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,028، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,962 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينياً، وإصابة 203 آخرين.

وفا
 
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