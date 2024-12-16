ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 45,028 والإصابات إلى 106,962

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,962 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينياً، وإصابة 203 آخرين.
وفا
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