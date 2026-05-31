ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,939 شهيدًا، و172,927 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.





وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت شهيدًا جديدًا، وآخر متأثرًا بإصابته، و8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 930، وإجمالي الإصابات إلى 2,819، فيما جرى انتشال 781 جثمانًا.



وبيّنت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وفي سياق آخر، أعلنت مصادر طبية عن توقف غرفة العمليات في مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بعد خروج المولدات الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل.



وأضافت أن أزمة تعطل المولدات الكهربائية في المستشفى دخلت مرحلة غاية في الخطورة بعد توقف عمل مولد الاحتياط الرابع.



ولفتت إلى أن المولدات الاحتياطية متهالكة، وهي تعمل منذ أكثر من عام، ولا تلبي الاحتياج اليومي للأقسام الحيوية في المستشفى.



وأكدت المصادر أن أقسام الكلى الصناعية، وحضانة الأطفال، والعناية المركزة، والمختبر، يتهددها التوقف عن العمل جراء تفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن التدخلات الهندسية والفنية التي تقوم بها الفرق المختصة أصبحت دون جدوى بسبب تهالك المولدات ونقص قطع الغيار.





