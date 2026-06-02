ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإحصائية تأتي في إطار التحديثات اليومية الصادرة عن الجهات الصحية في قطاع غزة، والتي توثق أعداد الضحايا منذ بداية العدوان، وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المتضررة.
وفي السياق، أوضحت الإحصائية أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 933 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 2,868 إصابة، إضافة إلى تسجيل 781 حالة انتشال من تحت الأنقاض.
كما أعلنت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيداً واحداً و 9 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وتؤكد المؤسسات الصحية والإنسانية في غزة أن استمرار العدوان وتقييد حركة الطواقم الطبية والإنقاذية يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وازدياد عدد الشهداء، ويعيق جهود انتشال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
