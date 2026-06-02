الثلاثاء 2026-06-02 02:26 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
 
الثلاثاء، 02-06-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 72,942 شهيدا و172,967 إصابة، في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإحصائية تأتي في إطار التحديثات اليومية الصادرة عن الجهات الصحية في قطاع غزة، والتي توثق أعداد الضحايا منذ بداية العدوان، وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المتضررة.

وفي السياق، أوضحت الإحصائية أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 933 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 2,868 إصابة، إضافة إلى تسجيل 781 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

كما أعلنت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيداً واحداً و 9 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وتؤكد المؤسسات الصحية والإنسانية في غزة أن استمرار العدوان وتقييد حركة الطواقم الطبية والإنقاذية يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وازدياد عدد الشهداء، ويعيق جهود انتشال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

عربي ودولي عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

ب

خاص بالوكيل عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

اتت

فن ومشاهير حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

ب

أخبار محلية وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب

أخبار محلية ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد

تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

منوعات تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

ا

خاص بالوكيل الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 