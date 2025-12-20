ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف

الوكيل الإخباري- واصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفاعها في ظل القصف المتكرر، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى تصاعد أعداد الضحايا، في وقت تعاني فيه المستشفيات من ضغط هائل ونقص حاد في الإمكانات الطبية، وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 400 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، في مؤشر على هشاشة التهدئة واستمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، ولا سيما في المناطق المكتظة بالنازحين.



وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف وانتشال الجثث، مؤكدًا أن عمليات الإخلاء لم تتم إلا بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بسبب خطورة الأوضاع الميدانية واستمرار الاستهداف.