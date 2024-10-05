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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825 والاصابات إلى 96,910 منذ بدء العدوان

شهداء قطاع غزة
شهداء قطاع غزة
السبت، 05-10-2024 10:43 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,910 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
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