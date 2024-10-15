ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344 والاصابات إلى 99,013 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,013 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 55 فلسطينياً ، وإصابة 329 آخرين.
وفا
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