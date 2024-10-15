 
الثلاثاء 2024-10-15 01:23 م
 
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344 والاصابات إلى 99,013 منذ بدء العدوان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 12:33 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,013 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 55 فلسطينياً ، وإصابة 329 آخرين.

وفا
 
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