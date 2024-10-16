 
الأربعاء 2024-10-16 01:40 م
 
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,409 شهيد والإصابات إلى 99,153

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 12:46 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,409، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,153 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 65 فلسطينياً، وإصابة 140 آخرين.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية

لقطة من الفيديو

منوعات مقطع تصدر الترند.. كلب يصل إلى قمة هرم بمصر !

قصف عنيف ومتواصل على جباليا شمال غزة

فلسطين شمال غزة .. بين مطرقة الرحيل قسرا وسندان البقاء والموت جوعا

جانب من المؤتمر

أخبار محلية دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن

تعبيرية

اقتصاد محلي مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين

أخبار محلية الملك يزور جامعة الطفيلة التقنية

سد الموجب

أخبار محلية الحكومة: مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب

صورة من الحملة

أخبار محلية الامانة تطلق حملة " عمان بيتنا "



 


الأكثر مشاهدة