ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,409 شهيد والإصابات إلى 99,153

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,153 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 65 فلسطينياً، وإصابة 140 آخرين.
وفا
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