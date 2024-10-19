 
السبت 2024-10-19 02:18 م
 
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,637 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة 91 آخرين.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد في الرصيفة

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية

تكنولوجيا تعديل آلية الحظر في "إكس".. هل يزيد من المضايقات الإلكترونية؟

جانب من التسليم

أخبار محلية 44 أسرة في الزرقاء تتسلم منازلها الجديدة ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة

ن

عربي ودولي أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته

تعبيرية

أخبار محلية 60 قرشا كيلو الكوسا في السوق المركزي

تعبيرية

منوعات شاب يوناني يتسلل دائماً لمنازل جيرانه.. ليشم رائحة أحذيتهم

تعبيرية

عربي ودولي قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله



 


الأكثر مشاهدة