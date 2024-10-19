ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,637 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة 91 آخرين.
وفا
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