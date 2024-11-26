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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249 والإصابات إلى 104,746

قصف لا يتوقف على غزة
قصف لا يتوقف على غزة
الثلاثاء، 26-11-2024 03:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,746 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً، وإصابة 108 آخرين.

وفا
 
gnews

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