ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249 والإصابات إلى 104,746

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,746 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً، وإصابة 108 آخرين.
وفا
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