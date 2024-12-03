ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502 والإصابات إلى 105,454 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين، أسفرتا عن استشهاد 36 فلسطينياً ، وإصابة 96 آخرين.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
القسام تقنص جندي إسرائيلي قرب دوار "زمّو" شرق جباليا
-
قوات الاحتلال تقتحم البيرة ومخيم عايدة بالضفة
-
واشنطن تعمل مع قطر وتركيا ومصر لإبرام صفقة تبادل في غزة
-
الاحتلال ينسف مباني بحي الجنينة شرقي رفح
-
الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة
-
الأورومتوسطي: 70 ألف فلسطيني يتعرضون للتجويع والإبادة شمال غزة
-
البيت الأبيض: نعمل مع قطر وتركيا ومصر للتوصل لاتفاق في غزة
-
الأمم المتحدة: غزة تسجل “أعلى نسبة في العالم من الأطفال مبتوري الأطراف”