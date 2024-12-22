ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,259 والاصابات إلى 107,627 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و107,627 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينياً، وإصابة 54 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
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