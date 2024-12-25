ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361 والإصابات إلى 107.803 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا، وإصابة 39 آخرين.
وفا
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